Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etti

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente'ye konuk oldu.

De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Twente, Rots'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş turnuvaya 9 puanla veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada sağ taraftan van Rooij’in ortasında Emirhan’ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde van Wolfswinkel’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.

22. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Ltaief’in arka direğe ortasında iyi yükselen Van Wolfswinkel’in yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

29. dakikada Gedson Fernandes orta alanda rakibinden aldığı topu sürükleyerek pasını sol taraftaki Masuaku’ya aktardı. Masuaku’nun ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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36. dakikada sol taraftan yapılan ortaya Van Wolfswinkel kafayla yükseldi. Bu oyuncunun kafayla pasında Emirhan’a da çarpan top arka direkte Rots’un önünde kaldı. Rots’un şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Stejin’in vuruşunda kaleci Mert’in de ayağından seken meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

61. dakikada Rashica’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu penaltı noktasında önünde bulan Al-Musrati’nin şutunda Vlap’e çarpan top direğin üzerinden az farkla kornere çıktı.

76. dakikada sol taraftan Salah-Eddine’in ceza sahası içine gönderdiği topa penaltı noktasının gerisinden Rots’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada ceza yayının solundan kullanılan serbest vuruşu kullanan Masuaku’nun sert şutunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.