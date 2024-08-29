Beşiktaş, Avrupa Ligi - Trabzonspor, Konferans Ligi kapısında! Muhtemel 11'ler, iddaa oranları, çarpıcı istatistikler...

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BEŞİKTAŞ - FC LUGANO

Sezonu Süper Kupa ile açan ve Süper Lig'de 2/2 yapan Beşiktaş, FC Lugano ile İsviçre'de 3-3 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlılar 3-1 öne geçtiği maçta 3-3'e razı oldu desek hata olmaz.

TD Giovanni van Bronckhorst da basın toplantısında buna atıfta bulunup; "Kolay goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıydık..." dedi.

Rövanş öncesi Necip Uysal (sakat) ve Vincent Aboubakar (izinli) dışında takımda eksik yok.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında çıktığı son 6 çift ayaklı eleme turunun tamamında yola devam eden taraf oldu.

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 4 resmi maçın 3'ü "2.5 ÜST" bitti.

FC Lugano'da ise ilk maç, önceki tura kıyasla (Partizan eşleşmesi) Daniel Dos Santos ve Anto Grgic kenardan geldi.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi elemesi oynarken ön liberoda görev yapan Albian Hajdari'nin (stoper) cezası bitti, TD Mattia Croci-Torti savunma tercihlerini gözden geçirebilir.

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İsviçre temsilcisi, Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçın tamamında 2+ gol yedi ve son 7 çift ayaklı eleme turunun sadece 1'inde yola devam edebildi.

"Beşiktaş - FC Lugano" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

TRABZONSPOR - ST. GALLEN

Sezona Ruzomberok galibiyetleriyle başlayan Trabzonspor, son 4 resmi maçında gol atamadı (2B 2M) ve İsviçre'den 0-0'la döndü.

Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme (sakat), Hüseyin Türkmen (liste dışı) ve Umut Bozok (liste dışı) rövanşta olmayacak.

TD Abdullah Avcı'nın hücum kanatlarında Edin Vişça ile Mislav Orsiç'i kullanması bekleniyor.

Orta alanda Ozan Tufan ve John Lundstram yerine Batista Mendy ve Okay Yokuşlu görebiliriz.

Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 6 resmi maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

St. Gallen'de ise, ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Isaac Schmidt deplasman kafilesinde yer alırken, ilk maçta sakatlanıp oyundan çıkan Jordi Quintilla Trabzon'a getirilmedi.

"Chadrac Akolo & Willem Geubbels" ile gol arayacaklar. Kalede Lawrence Ati-Zigi olacak.

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İsviçre temsilcisi oynadığı son 9 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (7G 1B)

"Trabzonspor - St. Gallen" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Beşiktaş - FC Lugano" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%32'lik kesim siyah-beyazlıların Dolmabahçe'de (90 dakika içinde) kazanıp Avrupa Ligi bileti alacağını düşünüyor...

"Trabzonspor - St. Gallen" maçına iddaa oynayanların %11'lik kesimi ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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