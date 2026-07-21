Beşiktaş, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Tek eksik var

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Beşiktaş, 23 Temmuz ve 30 Temmuz tarihlerinde Avrupa Ligi'nde oynayacağı Midtjylland maçları için UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Leandro Trossard dışındaki yeni transferlerin tamamı kadroda yer aldı. Belçikalı futbolcuya Dünya Kupası sonrasında tatil için izin verilmişti.

Beşiktaş'ın 24 kişilik listesinde yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Amir Murillo, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kassoum Ouattara, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.