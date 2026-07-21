×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Tek eksik var

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Beşiktaş#UEFA
Beşiktaş, Avrupa Ligi kadrosunu UEFAya bildirdi Tek eksik var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 10:01

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Midtjylland maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşiktaş, 23 Temmuz ve 30 Temmuz tarihlerinde Avrupa Ligi'nde oynayacağı Midtjylland maçları için UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Leandro Trossard dışındaki yeni transferlerin tamamı kadroda yer aldı. Belçikalı futbolcuya Dünya Kupası sonrasında tatil için izin verilmişti.

Gözden KaçmasınVlahovicte ibre Beşiktaşa döndü Transferde sevindiren gelişmeVlahovic'te ibre Beşiktaş'a döndü! Transferde sevindiren gelişmeHaberi görüntüle

Beşiktaş'ın 24 kişilik listesinde yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Amir Murillo, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kassoum Ouattara, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Beşiktaş#UEFA

BAKMADAN GEÇME!