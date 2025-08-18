Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılar sadece, Schalke'den transfer edilen Taylan Bulut'u listeye dahil etti.
Öte yandan Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana listede yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği liste;
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu.
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl.
Orta saha: Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muci, Rafa Silva, Al-Musrati.
Forvet: Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.