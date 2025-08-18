×
Futbol Haberleri

Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFAya bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 22:59

UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılar sadece, Schalke'den transfer edilen Taylan Bulut'u listeye dahil etti.

Öte yandan  Alex Oxlade-Chamberlain ve Jean Onana listede yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği liste;

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu.

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl.

Orta saha: Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muci, Rafa Silva, Al-Musrati.

Forvet: Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

