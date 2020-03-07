8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vodafone Kupası ismiyle düzenlenen müsabaka Vodafone Park'ta saat 17.00'de başladı.

Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın için tıklayın

Maç ücretsiz

Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Beşiktaş Kulübü ile düzenlediği Vodafone Kupası'nda stada girişler ücretsiz olacak.

Vodafone ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.

Mücadele Vodafone TV'den de canlı yayımlanacak. Maçın ücretsiz biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek.

Bu arada, Beşiktaş iş birliğiyle Türkiye'de kadın futbolu yetenek taraması yapmayı planlayan Vodafone, kendi bünyesinde de bir kadın futbol takımı kurarak İstanbul Kupası'na katılacak.