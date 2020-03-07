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Spor Arena
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın

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Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın
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Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, İstanbul'da özel maçta karşı karşıya geliyor.. Maç ücretsiz olan karşılaşmaya yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. İşte Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vodafone Kupası ismiyle düzenlenen müsabaka Vodafone Park'ta saat 17.00'de başladı.

Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın için tıklayın

Maç ücretsiz

Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Beşiktaş Kulübü ile düzenlediği Vodafone Kupası'nda stada girişler ücretsiz olacak.

Vodafone ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.

Mücadele Vodafone TV'den de canlı yayımlanacak. Maçın ücretsiz biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek.

Bu arada, Beşiktaş iş birliğiyle Türkiye'de kadın futbolu yetenek taraması yapmayı planlayan Vodafone, kendi bünyesinde de bir kadın futbol takımı kurarak İstanbul Kupası'na katılacak.

 

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