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Beşiktaş - Atletico Madrid dostluk maçı, İspanyol medyasında geniş yer buldu

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#Beşiktaş#Atletico Madrid#İspanyol
Beşiktaş - Atletico Madrid dostluk maçı, İspanyol medyasında geniş yer buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 18:25

eşiktaş ve Atletico Madrid kulüpleri arasında dün oynanan ve tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanan dostluk maçı, İspanyol medyasında geniş yer buldu.

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Beşiktaş Kulübü’nün deprem felaketi sonrası hayata geçirdiği "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında dün Vodafone Parkta Atletico Madrid ile oynadığı ve 2-0 kazandığı dostluk karşılaşması, İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanyol medyasından öne çıkan haberler şöyle:

Marca: Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir.

Mundo Deportivo: Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon takdire şayandı.

Sport: Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı.

AS: Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştılar.

GOAL İspanya: Beşiktaş ve Atletico’dan büyük dayanışma

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#Beşiktaş#Atletico Madrid#İspanyol

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