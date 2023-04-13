Beşiktaş - Atletico Madrid dostluk maçı, İspanyol medyasında geniş yer buldu

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Beşiktaş Kulübü’nün deprem felaketi sonrası hayata geçirdiği "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında dün Vodafone Parkta Atletico Madrid ile oynadığı ve 2-0 kazandığı dostluk karşılaşması, İspanyol basınında geniş yer buldu.
İspanyol medyasından öne çıkan haberler şöyle:
Marca: Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir.
Mundo Deportivo: Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon takdire şayandı.
Sport: Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı.
AS: Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştılar.
GOAL İspanya: Beşiktaş ve Atletico’dan büyük dayanışma