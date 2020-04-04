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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın alternatifini arıyor

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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın alternatifini arıyor
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Beşiktaş, 2013'ten beri takımda bulunan Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak adına arayışlara başladı.

Süper Lig’de 2013’ten bu yana Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen performansıyla siyah beyazlıların en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor...

Kanadalı yıldızdan ön liberoda büyük verim alan Kartal, buna rağmen Atiba’nın yaşı nedeniyle bu bölgede alternatif arayışına başladı. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

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