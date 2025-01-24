Beşiktaş, Athletic gemisini batırdı!

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Beşiktaş, Ole Gunnar Solksjaer yönetimindeki ilk maçında Athletic Bilbao’yu 4-1’le bozguna uğratırken, Kartal’la karşılaşana kadar yenilgisiz olan İspanyol ekibinin fark yemesi ülkede büyük şaşkınlık yarattı. Siyah beyazlıların performansı büyük takdir toplarken Athletic’in yaşadığı şok ülke basınında şu başlıklarla manşetlere taşındı:

· MARCA: “Athletic gemisi İstanbul’da battı. İlk mağlubiyetini alan Athletic, İstanbul’dan mutsuz ayrıldı.”

· AS: “İstanbul’da kara bir gece yaşayan Athletic, liderliğe veda etti. Valverde’nin takımı ilk kez tanınmaz haldeydi.”

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Bilbao, İstanbul'da kaza yaptı

· MUNDO DEPORTiVO: “Beşiktaş, Solskjaer’in ilk maçında, Valverde’nin beklentilerini boşa çıkardı. Alınan 4-1’lik skor sahada neler yaşandığını açıklıyor.”

· EL PAiS: “Athletic Bilbao, Türkiye’deki en kötü akşamını yaşadı. Rafa, Rashica ve Muci’nin hızı Athletic’i bunalttı.”

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· EUROSPORT iSPANYA: “Cennetten, Türk cehennemine... Athletic Bilbao, İstanbul’da Beşiktaş’a 4-1 yenildi ve son 16 turuna matematiksel yükselişini erteledi.”

· EL PERiODiCO: “Athletic İstanbul’da kaza yaptı... Rashica ve Rafa’nın performansları Valverde’nin takımını altüst etti.”

Athletic, İstanbul'da sendeledi

· VAVEL: “Athletic Club, Türkiye’de resmen battı. Bilbao, İstanbul’da sendeledi. Athletic iyi başladı ama Beşiktaş korkmadı. Ev sahibi ekip ilk anlardan itibaren net bir planlarının olduğunu gösterdi. Valverde’nin takımında dengeler Türk kalitesiyle bozuldu.”

· ES.BESOCCER: “Beşiktaş, Athletic’i 4-1’le geçerek rakibinin Avrupa Ligi’ndeki yenilmezlik statüsünü sona erdirdi. Solskjaer’in adamları oldukça hırslıydı. Beşiktaş’ın agresifliği ise mükemmeldi.”

· INFORMACON.ES: “Ernesto Valverde’nin öğrencileri Beşiktaş’a farklı mağlup oldu. Bu sonuçla Athletic Bilbao İstanbul’da kaza yaptı.”