Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında büyük sessizlik! Gol sonrası anlamlı sevinç, Rashica hemen kolunu gösterdi

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Temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk dakikasında siyah - beyazlı taraftarlardan oldukça anlamlı bir hareket geldi.

İLK DAKİKADA SESSİZLİK

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle maçın ilk dakikasında sessiz kaldı ve tezahürat yapmadı. 1. dakikanın dolmasının ardından siyah - beyazlı taraftarlar yoğun tezahürata başladı.

79 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde gece saatlerinde çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralı sayısı ise "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadeleriyle belirtilmişti.

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"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmak için sahaya, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına ‘Başımız sağ olsun’ pankartıyla çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu davranışı tribünlerden de alkış aldı.

GOL SONRASI ANLAMLI SEVİNÇ

Beşiktaş, 17. dakikada gelişen atak sonrası Milot Rashica'nın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Gol sonrası abartılı bir sevinçte bulunmayan Kosovalı futbolcu, kolundaki siyah bandı göstererek yangın faciasında hayatını kaybedenleri andı.

SOLSKJAER İLK MAÇINA ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de takımın başında ilk sınavına çıktı.

TEK DEĞİŞİKLİK

Norveçli teknik adam, Süper Lig’in 20. haftasında Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkılan ve golsüz beraberlikle sona eren Samsunspor mücadelesinin 11’inden tek değişiklik yaparak Bilbao karşısına çıktı. Solskjaer, orta sahada Joao Mario’nun yerine Ernest Muçi’ye şans verdi.

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MERT GÜNOK 'DALYA' DEDİ

Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Athletic Bilbao mücadelesiyle birlikte ‘dalya’ dedi. Bilbao maçına 11’de başlayarak 100. maçında çıkan Günok, 2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terletiyor.

Mert Günok, bu süreçte ağlarında 115 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 33 müsabakada ise rakiplerine gol izni vermedi.

35 yaşındaki file bekçisi, Kartalkaya’daki otel yangınından dolayı karşılaşma öncesinde 100. maç plaketini almak istemedi.