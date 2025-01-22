Beşiktaş - Athletic Bilbao maçında inanılmaz anlar! Ofsayt şüphesi olan golü verdi, kaleye giden top çizgiden çıktı...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka birçok pozisyona sahne olurken taraftarlar büyük bir dikkatle mücadeleyi takip etti.

OFSAYT ŞÜPHESİ VE İSYAN

İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın 45. dakikasında gelişen Athletic atağında Unai Gomez, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımına eşitliği getirdi.

Gol sonrasında Beşiktaşlı futbolcular ofsayt itirazında bulunurken, VAR kontrolü sonrası Athletic'in sayısının geçerli olduğuna karar verildi.

Pozisyon tekrarının ekranlara gelmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar pozisyonun ofsayt olduğuna dair sosyal medyada isyan etti.

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İNANILMAZ POZİSYON: RASHICA VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Beşiktaş, baskı sonrası kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica ceza sahasına kadar girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı.

Kaleye doğru giden topu son anda Athletic savunması inanılmaz bir müdahaleyle kornere çeldi.

SOLSKJAER İLK MAÇINA ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de takımın başında ilk sınavına çıktı.