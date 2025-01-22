BeÅŸiktaÅŸ Athletic Bilbao maÃ§Ä± ne zaman, hangi kanalda, saat kaÃ§ta Avrupa Ligi 7. hafta maÃ§Ä± BeÅŸiktaÅŸ - Athletic Bilbao ÅŸifresiz mi Ä°ÅŸte muhtemel 11â€™lerâ€¦

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UEFA Avrupa Ligi kapsamÄ±nda bu akÅŸam BeÅŸikteÅŸ ile Athletic Bilbao karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Ãœlkemizi Avrupa arenasÄ±nda temsil eden ekiplerden birisi olan BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam sahadan 3 puanla ayrÄ±lmayÄ± hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldÄ±ÄŸÄ± maÄŸlubiyetlerle baÅŸlayan siyah-beyazlÄ±lar, oynadÄ±ÄŸÄ± 6 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaÅŸadÄ±. TopladÄ±ÄŸÄ± 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sÄ±rada bulunan BeÅŸiktaÅŸ, Athletic Bilbao'yu yenerek adÄ±nÄ± ilk 24 takÄ±m arasÄ±na yazdÄ±rÄ±p play-off iddiasÄ±nÄ± son maÃ§a taÅŸÄ±mak istiyor. BeÅŸiktaÅŸ, Ä°spanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Geride kalan 3 maÃ§ta Ä°spanyol ekibi 2 mÃ¼cadeleden galibiyetle ayrÄ±lÄ±rken, 1 mÃ¼sabakayÄ± da BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±. Peki,ÂBeÅŸiktaÅŸ Athletic Bilbao maÃ§Ä± ne zaman, hangi kanalda, saat kaÃ§ta?

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BEÅžÄ°KTAÅž ATHLETÄ°C BÄ°LBAO MAÃ‡I NE ZAMAN, HANGÄ° KANALDA, SAAT KAÃ‡TA, ÅžÄ°FRESÄ°Z MÄ°?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta kapsamÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam evinde Athletic Bilbaoâ€™yu aÄŸÄ±rlÄ±yor. Â TÃ¼praÅŸ Stadyumu'nda oynanacak mÃ¼cadeleyi AvusturyalÄ± hakem Julian Weinberger yÃ¶netecek. Saat 18.30'da baÅŸlayacak BeÅŸiktaÅŸ-Athletic Bilbao maÃ§Ä± TRT 1 ekranlarÄ±ndan canlÄ± ve ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak.

BEÅžÄ°KTAÅž-ATHLETÄ°C BÄ°LBAO MUHTEMEL 11'LERÄ°

BeÅŸiktaÅŸ: Mert, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Rashica, Ndou, Gedson, Silva, MuÃ§i, Immobile

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Berenguer, Ruiz, Gomez, Prados, Inaki Williams, Nico Williams

BÄ°LBAO Ä°LE 4. RANDEVU

BeÅŸiktaÅŸ, Ä°spanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Geride kalan 3 maÃ§ta Ä°spanyol ekibi 2 mÃ¼cadeleden galibiyetle ayrÄ±lÄ±rken, 1 mÃ¼sabakayÄ± da BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±. 1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA KupasÄ± 1. tur ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlÄ±lar, Ä°stanbul'daki mÃ¼cadeleyi ise 1-0 kaybetmiÅŸti. BeÅŸiktaÅŸ, 2004-2005 sezonunda ise UEFA KupasÄ± B Grubu'nda konuk ettiÄŸi Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geÃ§erek Ä°spanyol ekibine karÅŸÄ± ilk galibiyetini almÄ±ÅŸtÄ±.

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SOLSKJAER'Ä°N AVRUPA KUPALARINDAKÄ° 68. MAÃ‡I

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ole Gunnar Solskjaer, ilk maÃ§Ä±na UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kacak. Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼p ile 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 2,5 sezonluk sÃ¶zleÅŸme imzalayan NorveÃ§li teknik adam, ilk mÃ¼cadelesini Ä°spanyol ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda verecek.

Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarÄ±ndaki kariyerinin 68. maÃ§Ä±na BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸÄ±nda Ã§Ä±kacak. Daha Ã¶nce Molde ve Manchester United'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran 51 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, Avrupa kupalarÄ±nda toplam 67 karÅŸÄ±laÅŸmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±. Manchester United'Ä± yÃ¶nettiÄŸi sÃ¼reÃ§te UEFA Avrupa Ligi'nde finale Ã§Ä±kma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren NorveÃ§li Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, Villarreal'e penaltÄ±larda maÄŸlup oldu.

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BEÅžÄ°KTAÅž'TA 4 EKSÄ°K

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda Athletic Bilbao karÅŸÄ±sÄ±nda 4 futbolcu forma giyemeyecek. Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha SanuÃ§, Ä°spanyol ekibine karÅŸÄ± takÄ±mdaki yerini alamayacak.

Ä°SPANYOL EKÄ°PLERÄ°NE KARÅžI 17. MAÃ‡

BeÅŸiktaÅŸ, Ä°spanya temsilcileriyle 16 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Avrupa kupalarÄ±nda Ä°spanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla ve Alaves ile mÃ¼cadele etti.

BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±, UEFA KupasÄ±, UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu mÃ¼sabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliÄŸin yanÄ± sÄ±ra 10 da maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±. SÃ¶z konusu maÃ§larda 16 kez aÄŸlarÄ± sarsan siyah-beyazlÄ±lar, kalesinde ise 34 gol gÃ¶rdÃ¼.

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