Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında ikinci zaferini arıyor

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Beşiktaş, bugün Atakaş Hatayspor deplasmanında kazanarak dış sahadaki kötü görüntüsünü değiştirmek istiyor.

Bu sezon çıktığı 4 deplasman maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Kartal, 1 kez de berabere kalırken üst üste 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.

Siyah beyazlılarda sakatlıktan dönen Atiba ve Mehmet Topal takıma katılırken, sakatlıkları süren Josef de Souza, Pjanic ve N’Koudou Hatay’da forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise Orkun ve Sackey yok.