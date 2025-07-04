Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: 'Abraham konuşulacak bir transfer olacak'

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Özel bir uçakla Viyana Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla kampın yapılacağı Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına geldi.

Otele ulaşan kafilede futbolcuların yanı sıra asbaşkan Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Yeni transferlerden David Jurasek kafilede bulunurken, Tammy Abraham'ın ise birkaç gün içerisinde takıma katılacağı öğrenildi.

Avusturya kampında 18 Temmuz Cuma gününe kadar çalışacak olan siyah-beyazlılar, buradaki ilk antrenmanını bugün TSİ 19.00'da yapacak.

Öte yandan Beşiktaş, kampta dört hazırlık maçı oynayacak.

- Murat Kılıç: "Abraham, Süper Lig'de konuşulacak bir transfer olacak"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Tammy Abraham'ın Süper Lig'de konuşulacak bir transfer olduğunu söyledi.

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Basın mensuplarına otel girişinde açıklamalarda bulunan Kılıç, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzdeki sezon hazırlıklarını hem oyuncularımızın fiziksel performansları açısından, kamp ortamı açısından iyi geçeceğini düşünüyoruz. Yoğun bir sezon olacak. Hem Avrupa kupaları hem de kendi ligimizde iyi bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

Murat Kılıç, Tammy Abraham'ın Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Çok başarılı olacağını düşünüyoruz. Kendisiyle de zaten iddiaya da girildi. 28-30 gol atması durumunda kendisine hediyeler vereceğimizi söyledik. Sağını solunu iyi toplayacağımızı düşünüyoruz. Kendisinden çok iyi performans bekliyoruz. Bizim ligimizde konuşulacak bir transfer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarını Başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğünün altını çizen Kılıç, "Transferleri başkanımız yapıyor. Transfer olacak ve zaten son günlerde kampa da katılacak. Başkanımız daha net bilgiler verecektir." diyerek konuşmasını tamamladı.

- Kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Avusturya kampının kadrosunda yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin sezon öncesi hazırlıklarına takımdan ayrılması beklenen Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile ve Kerem Atakan Kesgin dahil edilmedi.

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Beşiktaş'ın Avusturya kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Milot Rashica, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu."