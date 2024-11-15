Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: Başkanla değil, TFF ile sorunumuz var

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan değişimde öncü olduklarını belirtirken başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun verdiği sözlerini tutacağını inandıklarını söyledi. Vardar, “İbrahim Bey’i iyi tanırız, delikanlı taraflarını biliriz. Verdiği sözleri tutacağıyla ilgili şüphemiz yok ama TFF ile sorunumuz var. Bu da bugünün sorunu değil. 20 senedir yapılanma var orada. Bazı kulüplerin arka bahçesi olmuş orası” dedi.

Yabancı VAR konusunda ısrarcıyız

Orta ve uzun vadede aynı zihniyetin devam etmesi durumunda TFF’nin de yanında olmayacaklarının altını çizen siyah beyazlı idareci yabancı VAR hakeminde ısrarcı olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Geçmişte hata daha net yapılıyordu. Teknolojinin olduğu yerde, eğitim süreçlerinin olumlu olduğu yerde hakem nasıl bu kadar fazla hata yapabilir? İçlerinde kötülük, art niyet olması lazım.

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Bir an önce çözüm bulunması gerek

Teknolojinin olduğu yerde galibiyette, mağlubiyette, beraberliğe müthiş etkileri olabiliyor. Bir erozyondan geçiyoruz. Güven yok. Hakem camiasına güven minimum seviyede. Hakemler de çıksın, varsa onlar da bizden şikayetlerini söylesin. Beşiktaş bu konudan çok muzdariptir. Sinir sistemimiz zor durumda. Camiamızın da beklentisi kısa vadede bu işe bir çözüm bulunması. TFF yönetimine çok iş düşüyor. Futbol ailesinin bekleyecek zamanı ve tahammülü yok."

Haksız kayıplar olmasa zirvede puanlar eşitti

Süper Lig’de liderin 10 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Mete Vardar hakem hataları nedeniyle zirveden uzaklaştıklarını ileri sürerken “Rekabet ettiğimiz kulüplerin hakemlerle aldığı puanları çıkartın, bizim hakemlerle kaybettiklerimizi yan yana koyun. Yukarıda eşit puana sahip kulüpler göreceksiniz” dedi. Beşiktaş Asbaşkanı, yaşanan kayıplarla ilgili de şunları söyledi:

2 kırmızı kart çıkmış olsa Galatasaray kazanabilir mi?

Trabzonspor maçında penaltımız verilse...

Galatasaray maçında iyi oynamadık ama 2 kırmızı kart var. 9’a 11 oynayacaktık. O zaman Galatasaray o maçı kazanabilir miydi, mümkün mü? ·

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Başakşehir maçında Rashica’nın penaltı pozisyonu var. Sadece penaltı değil, hakem 20 dakika ileri çıkartmadı bizi. Sonra toplayın puanları. ‘Havlu attınız’ diyenler bunları koysun, biçsinler. Hep beraber bu ölü toprağını atacağız, buradan çıkacağız. Rekabet ettiğimiz kulüpler de bunları yaşayacaktır. Önemli olan bizim kenetlenmemiz ve birlik olmamız.”

Eksikler tamamlanacak 2-3 transfer yapılacak

“Futbol takımımızda eksiklik var. Tek bir transfer döneminde takımı yüzde 90 değiştirdik. Eksiklerimizi görüyoruz, hocamızla istişareler yapıyoruz. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Özellikle son 3 maçta bu derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Her şeyin farkındayız. Beşiktaş Kulübü, eksiklerini mutlaka tamamlayacaktır.”

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