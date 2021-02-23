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GeriFutbol Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar: "Pahalı Hulk’u değil değerimiz Cenk’i seçtik"
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar: "Pahalı Hulk’u değil değerimiz Cenk’i seçtik"

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Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar: "Pahalı Hulk’u değil değerimiz Cenk’i seçtik"
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Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, şampiyon olacaklarından şüphesinin olmadığını söyledi.

Gündemi değerlendiren Avşar şu açıklamaları yaptı: “Hakem, VAR kararları, olmasını istemediğimiz oyunlar olmaz ise Beşiktaş hak ettiği gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır.

YABANCI HAKEM

Sayın başkanımız yabancı hakemlere sıcak bakıyorsa eğer buraya nasıl geldik bunu tartışmalıyız. Eğer herkes işini düzgün yaparsa biz neden başkasını arayalım.

HOCA ŞANSIMIZ

Sergen Yalçın bizim için çok büyük bir şans. Tüm kararlarının arkasındayız.

TARAFTAR iSTEDi AMA

Biz çok para verip, çok büyük futbolcular yerine en iyi rakamlara en iyi futbolcuları aldık. Taraftar mesela Hulk’u çok istedi. O kadar para verip Hulk gibi bir oyuncuyu almak yerine Beşiktaş’ı önemli bir değeri Cenk’i takıma kazandırdık.”

Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar: Pahalı Hulk’u değil değerimiz Cenk’i seçtik

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