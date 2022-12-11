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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Şenol Güneş yorumu: Gelebilecek en iyi hocayı getirdik

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Şenol Güneş
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağdan Şenol Güneş yorumu: Gelebilecek en iyi hocayı getirdik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 07:00

Emre Kocadağ, teknik direktörleri Şenol Güneş için şu yorum yaptı. Kocadağ “Şenol Güneş şu an kampta bir gözlem yapıyor. Transfer talebi olursa elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışırız” ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Valerien İsmael’den sonra takımın başına gelen Şenol Güneş’in kendileri için en doğru tercih olduğunu söyledi. A Spor’a konuşan Kocadağ, “Önder Karaveli hocanın Beşiktaş’a ve genç oyunculara büyük katkısı oldu. Onunla Süper Kupa’yı kazandık. Daha sonra getirdiğimiz Valerien İsmael’in olumlu sonuçlar almadığını görüyorduk. Bugün itibariyle İsmael iyi bir projeydi ama tutmadı. Bu, futbolda olan bir şey. Şu anda Beşiktaş özelinde en iyi hocalardan biri Şenol Güneş. Gelebilecek en iyi hocayı getirdik takımın başına” diye konuştu.

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‘PREMİER LİG KADROSU’ DEDİLER

Güneş dışındaki hamlelerinin de doğru olduğunu savunan Kocadağ, “İzlediğimiz transfer politikasına baktığımız zaman çok ciddi oyuncuları bünyeye kattık. İlk geldiğimiz sene kurduğumuz kadro ve Sergen Yalçın’la kazanılmış bir şampiyonluk var. Sonraki sezon belki de Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenmiş oyuncularına düşük fiyatlara Beşiktaş forması giydirdik. Sonucu belki güzel bitmedi ama bizim yaptığımız hamlelerde bir eksik görmüyorum. O sezon bizim için ‘Premier Lig kadrosu kuruldu’ deniyordu. Burada yanlış transfer yapıldığını söylemek çok yanlış bir eleştiri olur” dedi.

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BAŞKANLIĞI 2028’DEN SONRA DÜŞÜNEBİLİRİM

Ligin bundan sonraki bölümünde daha başarılı olacaklarını iddia eden Kocadağ, ara transferle ilgili olarak da, “Şenol Güneş şu an kampta bir gözlem yapıyor. Transfer talebi olursa elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışırız. Elimizdekinden faydalanmak varken niye dışarıdan alalım. Faydalanamıyor ve değiştirmemiz gerekiyorsa o zaman transfer yaparız” dedi. Kocadağ, “Beşiktaş başkanlığını düşünüyor musunuz?” sorusuna, “2025’e kadar Ahmet Nur Çebi başkanımızla beraberiz. Başkanımız isterse üçüncü dönem de aday olabilir. Onun gibi biri 2025’te yine seçilir. Biz 2028’de ölmez ve kalırsak belki o zaman olabilir” cevabını verdi.

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Şenol Güneş

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