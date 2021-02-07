Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan "limit" açıklaması! "Allah'ın adaleti var"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Sezonun ilk yarısına da kötü başlamış ve bay geçtiğimiz haftaya kadar 4 puan almıştık. İkinci yarının başında yine 4 puanımız var. Gelecek hafta Gençlerbirliği maçı oynayacağız ve ardından yine bay geçeceğiz. O maçı da kazanıp 7 puanla kapatmak istiyoruz. Kazandığımız için mutuyuz. 10 kişi kazanarak şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"DOĞRU İKİ SARI KARTTAN N'SAKALA OYUN DIŞI KALDI"



Fabrice N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu söyleyen Kocadağ, "İyi oynadığımız Trabzonspor maçında şanssız bir gol yedik ve kaybettik. Antalyaspor maçı yine şanssız geçti. Bugün de 10 kişi kaldık. Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı. Takımın geri kalanı karakter ortaya koyarak kazanmayı bildi." ifadelerini kullandı.

"WELINTON'UN ÇEKİLDİĞİ POZİSYON PENALTI"

Welinton'un Konyaspor ceza sahası içindeki tartışmalı pozisyonunun penaltı olduğunu kaydeden siyah-beyazlı yönetici, "Welinton'un çekildiği bir pozisyon var. Kural değişti, çekip bırakırsa penaltı olmuyor deniyor. İzlediğim kadarıyla o çekme vuruşu da etkiliyor. O pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Bunun değerlendirmesini federasyon ve Merkez Hakem Kurulu yapacaktır." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk mücadelesine de değinen Emre Kocadağ, "Çok maç var, altta olan takımlar var. Kümede kalmak için efor sarf edecekler. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig izliyoruz. Az puan kaybeden işi götürecek gibi. Biz kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"BİZ LİMİTLERİN İÇİNDE KALDIK"

Transfer limiti konusunda kurallara bağlı kaldıklarını belirten Emre Kocadağ, "Biz limitlerin içinde kaldık, değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olacaktır. Onlar olmazsa Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder." dedi.

Galibiyet golünü atan Rosier'le ilgili olarak yaptığı açıklama oyuncunun bonservisinin alınması için temasları olduğunu belirten Kocadağ, "Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken, şampiyonluğa kenetlendik, sezon sonunu düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda o konular netleşir." diye konuştu.