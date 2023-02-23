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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Kayseri Başkanı Çamlı’ya yanıt: Onur Bulut Beşiktaş’ın futbolcusudur

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#Transfer#Onur Bulut#Beşiktaş
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Kayseri Başkanı Çamlı’ya yanıt: Onur Bulut Beşiktaş’ın futbolcusudur
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ transferde tüm adımları hukuki kurallara göre attıklarını ifade etti. Kocadağ “Yasal olarak ne gerekiyorsa onu yaptık. Bu nedenle Beşiktaş olarak rahatız. Konuyla ilgili olarak zaten gerekli açıklamaları Onur Bulut yaptı ve haklı olduğunu ifade etti. “Onur Bulut, Beşiktaş’ın futbolcusudur ve bu konuyla ilgili olarak söyleyecek başka bir şey bulunmamaktadır” dedi.

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Onur Bulut transferi için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuran Kayserispor’da Beşiktaş’a tepki sürerken siyah beyazlılar da sonunda bu konuyla ilgili olarak sessizliğini bozdu. Son olarak Kayseri Başkanı Ali Çamlı sporx’e “Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. ‘1 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi var’mış. Beşiktaş, bu maddeye göre Onur Bulut’u transfer etti Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek” açıklaması yaparak Beşiktaş’a yüklendi.

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OYUNCU GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI BİZ DE GELİŞMELERİ BEKLİYORUZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise Kayserispor Başkanı ve yönetiminin yaptığı açıklamaları hukuk önüne taşıdıklarını ifade ederek “Biz yasal olarak ne gerekiyorsa onu yaptık ve yaptığımız her işlemi hukuka uygun olarak gerçekleştirdik. Bu nedenle Beşiktaş Kulübü olarak rahatız. Konuyla ilgili olarak zaten gerekli açıklamaları Onur Bulut yaptı ve haklı olduğunu ifade etti. Biz de gelişmeleri bekliyoruz ve kulübün resmi antetli yazışmaları da bu haklılığımızı ortaya koyuyor” diye konuştu.

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ONUR, KAYSERİSPORLU İDARECİLER İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Siyah beyazlı yönetici “Onur Bulut, Beşiktaş’ın futbolcusudur ve bu konuyla ilgili olarak söyleyecek başka bir şey bulunmamaktadır” diyerek sözlerini tamamladı. 28 yaşındaki futbolcu da yaptığı açıklamada Kayserispor’un tavrına tepki göstermişti. Onur ayrıca imza sürecinde kendisini aldatmaya ve üzerinden haksız menfaat sağlamaya yönelik eylemlerde bulunduğunu öne sürdüğü eski kulübü Kayserispor’un idarecileriyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

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#Transfer#Onur Bulut#Beşiktaş

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