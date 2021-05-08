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GeriFutbol Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem eleştirisi
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 23:24 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem eleştirisi

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem eleştirisi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarını eleştirdi.

Şampiyonluk konusunda bir endişeleri olmadıklarını belirten Kocadağ, "Biz Aboubakar olmadan da çok maç kazandık. Bu işi hak ederek bu noktaya kadar getirdik. Herkese rağmen buraya kadar geldik. Daha önce bu işi bitirebildik nasip böyleymiş son iki maça kaldı. Benim endişem yok taraftarımızın da endişesi olmasın." dedi.

Hakem Çakır'ın takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandığını belirten Kocadağ, "Hakem sonuca etki etti. Maça ortak etmemek için takdir haklarını verdiklerini düşünüyoruz. Bizim avantajımız devam ediyor. Bizim takımımız buraya gelene kadar her şeyi yenerek geldi, Allah'ın izniyle şampiyonluğu bırakmayacağız." diye konuştu.

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