Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e karşı! İşte muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Bu maçın rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya’nın Krakow kentinde oynanacak. 2025-26 sezonunun ilk resmi müsabakasına çıkacak olan Beşiktaş’ta sakat olan Mustafa Hekimoğlu, Can Keleş, Fahri Kerem ve isimleri UEFA’ya bildirilmeyen Oxlade Chamberlain, Zaynutdinov, Onana ve Emrecan Uzunhan oynamayacak.

SHAKHTAR SEZONA iYi BAŞLADI

59 gün sonra taraftarıyla buluşacak siyah beyazlı takımda yeni transferler Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek’in ilk 11’de forma giymeleri bekleniyor. Sezon hazırlıkları sürecinde 4 özel maç oynayan Kartal, St. Pölten’i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı, Wolfsberger’e 3-2, Petrzalka 1898’e 2-1 mağlup oldu. Shakhtar Donetsk ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi İlves’i 6-0 ve 0-0’lık skorlarla eleyerek Beşiktaş’ın rakibi oldu. Arda Turan’ın ekibi, sezon öncesinde oynadığı 4 hazırlık maçında ise 8 gol kaydederken, sadece 1 gol yedi.

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KARTAL TURU GEÇERSE RANGERS-PANATHiNAiKOS MAĞLUBUYLA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Shakthar Donetsk’i elemesi halinde 3. turda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. İskoç ekibi Rangers önceki gün oynanan ilk karşılaşmada Yunanistan temsilcisini 2-0 mağlup etti. Bu maçlar 7 ve 14 Ağustos’ta oynanacak. Kartal, Shakhtar’a elenirse, Konferans Ligi’nde St.Patrick (İrlanda)-Nomme Kalju (Estonya) galibi ile mücadele edecek.