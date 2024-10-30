Beşiktaş: Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacak

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G.Saray maçının ardından Arda Kardeşler’in kararlarına sert bir dille tepki gösteren Beşiktaş dün de bir açıklama yayımlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef aldı. Siyah beyazlılar, TFF yönetiminin futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve geldiğini hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

MAÇIN KARŞI TARAFA VERiLDiĞiNi OTORiTELER iZAH ETTi

“Dün gece (pazartesi) görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok! Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Maçın nasıl karşı tarafa verildiğini, futbol otoriteleri bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şu hususun net bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!

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EDEP DIŞI DAVRANIŞTA HAD BiLDiRMEYi DE BiLiRiZ

Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz? Biz sağduyu telkin ettikçe, salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla yıllardır salıncakta sallananlardır. Bu derbi Türk futbolu için bir milattır. Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız. Edep dışı davranışta hadlerini bildirmeyi de biliriz.”

TÜM MAĞDURLAR iÇiN ADALET iSTiYORUZ

“Biz başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz... Mağdur edilen tüm kulüplerin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF’yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.”