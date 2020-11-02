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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş ara vermeden Gaziantep FK hazırlıklarına başladı!

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Beşiktaş ara vermeden Gaziantep FK hazırlıklarına başladı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasının ardından minik kale maç ve şut çalışması yaptığı belirtildi.

Sergen Yalçın: Kazanmak şu anda ihtiyacımız olay şeyüper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
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Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Beşiktaş ara vermeden Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

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