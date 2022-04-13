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Beşiktaş antrenmanında sürpriz ziyaretçi! Teknik direktör Ismael'i görünce...

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Beşiktaş antrenmanında sürpriz ziyaretçi Teknik direktör Ismaeli görünce...

Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanının sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde ilk yirmi dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz ile Mert Günok takımdan ayrı çalışırken gribal enfeksiyonu bulunan Can Bozdoğan ise antrenmanda yer almadı.

ANTRENMANDA MİNİK ZİYARETÇİ! GÖZYAŞLARI...

Siyah-beyazlıların antrenmanını takip eden minik bir taraftar, teknik direktör Valerien Ismael ile bir araya geldi.

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Ismael'in formasını imzaladığı minik taraftarın genç teknik adamı gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Beşiktaş antrenmanında sürpriz ziyaretçi Teknik direktör Ismaeli görünce...



Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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