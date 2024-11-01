Beşiktaş antrenmanına yöneticilerden ziyaret

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi.



İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsu Feyyaz Uçar ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan da tesislerde takımla bir araya geldi.



İdmanı izleyen yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’tan takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmanın ardından bir araya geldikleri takıma Kasımpaşa maçında başarılar dileyen yönetim kurulu üyeleri, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikram etti.

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