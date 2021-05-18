Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFF'ye seyirci tepkisi!

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde tribünlerde gerginlik yaşandı.

TFF daha önce yaptığı açıklamada, seyircisiz oynanacak karşılaşmada iki takıma 250 kişilik kontenjan ayırdığını ve bu sayıdan fazlasının tribünlerde olmayacağını duyurmuştu.

Antalyaspor cephesi, İzmir'de Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan finalde daha çok Beşiktaş taraftarının stada alındığını ve Antalyasporlu taraftarların stat dışında kaldığını iddia ederek TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...