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GeriFutbol Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFF'ye seyirci tepkisi!
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 22:03 | Son Güncelleme:

Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFF'ye seyirci tepkisi!

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Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFF'ye seyirci tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşırken, Antalyaspor yönetimi tribüne kendi seyircilerinin daha az alındığı gerekçesiyle TFF'ye tepki gösterdi.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde tribünlerde gerginlik yaşandı.

Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFFye seyirci tepkisi

TFF daha önce yaptığı açıklamada, seyircisiz oynanacak karşılaşmada iki takıma 250 kişilik kontenjan ayırdığını ve bu sayıdan fazlasının tribünlerde olmayacağını duyurmuştu.

Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFFye seyirci tepkisi

Antalyaspor cephesi, İzmir'de Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan finalde daha çok Beşiktaş taraftarının stada alındığını ve Antalyasporlu taraftarların stat dışında kaldığını iddia ederek TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

Beşiktaş-Antalyaspor Türkiye Kupası finalinde TFFye seyirci tepkisi

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