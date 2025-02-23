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Beşiktaş Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 15:43

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

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Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya erkenden giden siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına konakladığı otelde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını Pazartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası

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