Beşiktaş-Antalyaspor maçını böyle yazdı: Kartal, kusursuza yakın!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 08:09

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Antalayspor'u 4-2 mağlup etti. Maç sonrası Hürriyet'in usta yazarı, siyah beyazlıları değerlendirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. 9. dakikada ise Jota Silva, Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Antalyasporlu Sander van de Streek, farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1 oldu.

Maçın 33. dakikada Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, skoru 3-1'e getiren golü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.

İlk yarı, Siyah-Beyazlılar'ın 3-1 üstünlüğüyle sona ererken Antalyaspor'da Samuel Ballet, 47. dakikada Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 3-2 oldu.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, kendisinin 2. takımının 4. golünü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi 4-2 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 55'ye yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 28 puanda kalan Antalyaspor ise 13. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: BEŞİKTAŞ KEYİF ALDI, İZLEYENLER DE KEYİF VERDİ

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın galibiyetini köşe yazısında değerlendirdi:

Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bu kadar çok ve kolay pozisyona girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçına çıktığı 11’den 5 farklı oyuncu kullandı dün Antalyaspor karşısında. Maça hızlı ve baskılı başlayan siyah-beyazlılar, Orkun’un liderliğinde özellikle ilk 45 dakika son derece etkili ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koydu. Orkun 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı olurken sahanın en çalışkan isimlerinden Olaitan da 90 dakika boyunca sahanın her yerindeydi ve gerek paslarıyla gerekse de dikine yaptığı dribblingler ile Beşiktaş’ın orta saha geçişlerinde çok etkili oldu.

Güney Koreli santrfor Oh, gol orucuna attığı 2 golle son verirken şık birer asiste imza atan Cengiz ve Olaitan da skor katkısı yapan diğer isimler oldu. Dün oynadığı 60 dakika boyunca istekli ve hareketli görünen Jota, bir de gol attı ve önceki haftalarda neden hiç süre almadığı sorusunu da fazlasıyla akıllara getirdi.

Özellikle El Bilal Toure yokken solda Olaitan yerine Jota kullanılabilirdi. Böylece Olaitan’ın dün olduğu gibi orta sahadaki oyun gücü Beşiktaş’a daha fazla katkı sağlardı.

RIDVAN HER GEÇEN HAFTA DAHA iYi FUTBOL OYNUYOR

Dün siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bu kadar çok ve kolay pozisyona girdiği maçı oynadı. Beşiktaş, daha da farklı kazanabilirdi. Sol bek Rıdvan her geçen hafta daha da olgunlaşıyor ve iyi futbol oynamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ilk 11’de başlayan Kartal da kusursuza yakın bir futbol sergiledi.

Beşiktaş ligde 4’üncü sırayı büyük ölçüde garantiledi. Önündeki Fenerbahçe veya Trabzonspor büyük bir yıkım yaşamazsa ligi bu pozisyonda bitirecek. Sergen Yalçın’ın hedefi bundan sonra Türkiye kupasını kazanmak ve önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek olacak.

