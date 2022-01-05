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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi muhtemel kadro bilgisi ve eksikler

#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Kupa
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak İşte maç öncesi muhtemel kadro bilgisi ve eksikler

Süper Kupa mücadele bu akşam sahne alıyor. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan ve Türkiye Kupasını da kazanan Beşiktaş, geçtiğimiz yılın kupa finalisti Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Koronavirüs vakaları nedeniyle iki takımda da eksikler bulunurken, Beşiktaş 9 oyuncusundan yoksun karşılaşmaya çıkacakken, Antalyaspor'da da 7 eksik bulunuyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi muhtemel kadro bilgisi ve eksikler

 

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2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçını Katar'da bu akşam oynanacak. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Siyah beyazlılar, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak İşte maç öncesi muhtemel kadro bilgisi ve eksikler

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Beşiktaş 9 eksikle kupada Antalyaspor'un karşısına çıkacak

Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Beşiktaş’ı Antalyaspor maçı öncesi bu kez hastalık vurdu. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan ile sakatlıkları süren Mert, N’Koudou ve Gökhan Doha’ya götürülmedi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar çeken Beşiktaş’ı yarın Katar’da oynanacak TFF Süper Kupa öncesinde bu kez hastalık vurdu.

Siyah beyazlılar dün maçın oynanacağı Doha’ya giderken üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan Özyakup kafilede yer almadı.

KADRO SIKINTISI

N’koudou, Gökhan Töre ve Mert Günok da sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da kalırken Kartal finale 9 eksikle çıkacak.

Takımdaki eksik 9 oyuncunun 7’sinin Türk olması en az 3 yerli oyuncuya görev vermek zorunda olan Önder Karaveli’yi de kadro kurarken sıkıntıya sokacak.

ALT YAPIDAN 4 TAKViYE

Beşiktaş’ta eksiklerin çokluğu nedeniyle altyapıdan kaleci Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz, Antalyaspor maçının kadrosuna alındı.

ANTALYASPOR'DA 7 EKSİK

Antalya temsilcisinde bugünkü maç öncesinde önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan Antalyaspor’da Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright, Süper Kupa’da Beşiktaş maçında sahaya çıkamayacak diğer isimler.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak İşte maç öncesi muhtemel kadro bilgisi ve eksikler

BEŞİKTAŞ'TA GHEZZAL VE KULÜP PERSONELİ AMBULANS UÇAKLA, MEHMET TOPAL ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL’A DÖNECEK

Turkcell Süper Kupa’da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Covid-19 testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal ile bir kulüp personeli için ambulans uçak bekleniyor. Semptom gösteren Mehmet Topal için ise özel uçak ayarlandı.

Katar’ın başkenti Doha’da yarın TSİ 20.45’te oynanacak maç öncesi Beşiktaş’ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kafile Doha’ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucunda Rachid Ghezzal’da pozitif bulgulara rastlandı.

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Bugün ise Mehmet Topal'ın semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.

Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve kulüp personeli için yetkililer harekete geçti.

Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambulans uçağın gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildi.

Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmayan 2 futbolcu ve kulüp personeli İstanbul’a dönerek tedavilerini sürdürecek.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Kupa

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