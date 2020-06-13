Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek yenilgisini Ağustos 2018'de evinde aldı.

Beşiktaş deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez dış sahada üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de sadece bir yenilgi alan Beşiktaş, daha önce oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti. Antalyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının dokuzunda gol atamadı ve sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Bu sezon Süper Lig'de iki iç saha yenilgisi alan Beşiktaş, evinde daha fazla mağlubiyeti en son 2014/15 sezonunda almıştı.

Tamer Tuna yönetiminde çıktığı dokuz Süper Lig maçında 16 puan toplayan Antalyaspor, sezonun ilk 17 karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı geride bıraktı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü yiyen iki takımdan biri Beşiktaş. Antalyaspor ise şu ana kadar attığı 29 golün sadece birini bu şekilde buldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzu, maçların ikinci yarılarında geldi. Antalyaspor da rakip filelere gönderdiği son 10 golün dokuzunu karşılaşmaların ikinci devrelerinde kaydetti.

Antalyaspor'un deplasmanda attığı son iki golü kaydeden Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde henüz üst üste üç dış saha maçında rakip fileleri havalandıramadı. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı dört maçtan puan çıkaramadı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam 21:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş evinde açık ara üstün

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek.



Burak Yılmaz cezalı



Beşiktaş yarınki maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.



6 oyuncu sınırda



Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.



Kaleci merak konusu



Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleyi kimin koruyacağına Sergen Yalçın karar verecek.

Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri yarınki mücadelede siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.