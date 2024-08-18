Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş Antalyaspor maçı, Süper Lig'in puan durumu tablosu üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Giovanni Van Bronckhorst’un kazanan kadroyu bozması beklenmiyor. Samsunspor maçında sakatlandıktan sonra cuma idmana çıkmaya başlayan Paulista’nın, oynaması için bir engel bulunmuyor. Ancak Hollandalı teknik adamın risk almama adına stoper hattında Necip-Colley ikilisine görev vermesi de olası. Eşi doğum yapacağı için izinli olan Masuaku da forma giymeyebilir. Antalyaspor’da da eksik bulunmuyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

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MUHTEMEL 11'LER

İKİ MAÇ DAHA VAR

Rams Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Fatih Terim Stadı’nda 19.15’te başlayacak olan maçı Arda Kardeşler yönetecek. Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda Samsunspor’u ağırlayacak. Hakem Emre Kargın’ın yöneteceği maç 21.45’te start alacak.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Süper Kupa'da Galatasaray'a 5 atan Beşiktaş, Süper Lig'in açılışını da Samsun deplasmanında 2-0'la yaptı.

Samsunspor maçında sakatlanıp kenara gelen Gabriel Paulista iyi durumda; ilk 11'deki yerini koruyacak.

Arthur Masuaku ailevi gerekçelerle kulüpten izin alıp ülkesine gitti, sol bekte Emirhan Topçu'yu izleyeceğiz.

Orta alan ve hücumdaki oyuncuların, düzenin bozulması beklenmiyor.

Kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica devam edecek. En ileride Ciro Immobile, arkasında Rafa Silva oynayacak.

Orta ikilide "Gedson Fernandes & Al-Musrati" forma giyecek.

ANTALYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ise Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı.

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Brezilyalı teknik adam takımı 3-4-3 gibi sahaya sürdü.

Orta sahanın kanatlarında Erdoğan Yeşilyurt (sağ) ve Güray Vural'a (sol) görev verdi. Savunma üçlüsünü "Thalisson, Veysel Sarı & Amar Gerxhaliu" şeklinde oluşturdu.

Akdeniz ekibinde Bünyamın Balcı sakat. Erdoğan'ı sağ kanat (bekte) izlemeye devam edeceğiz.

Hücumun solunda Moussa Djenepo, sağında Sam Larsson veya Sander van de Streek forma giyecek.

Hafta arasında kadroya Adolfo Gaich (kiralık) eklendi. Arjantinli golcünün ilk 11'de oynaması beklenmiyor.