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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor maçı ilk 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi

#Beşiktaş#Antalyaspor#Beşiktaş Antalya
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Beşiktaş Antalyaspor maçı ilk 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Antalyaspor maçı Süper Lig'in 24'üncü haftasında heyecan dolu mücadeleye sahne olacak. Küme düşme hattında bulunan Fraport TAV Antalyaspor, bu akşamki karşılaşmadan lider ayrılmak için ciddi mücadele verecek. Siyah Beyazlı takımın 3 puan alması halinde yeniden ligin üst sıralarına yükselebilme umuduna sahip olması ve Antalyaspor'un düşme hattından uzaklaşma ümidi, iki takımın ileri seviye mücadelesine tanık edecek. Gözler şimdi maçın saat ve kanal bilgisinde. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman? İşte, Beşiktaş Antalyaspor maçı ilk 11 kadrosu ve canlı yayın bilgiler.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı, ligde süreklilik arayan Siyah Beyazlı takım için kritik bir öneme sahip olacak. Son 10 maçta sadece 1 kez mağlup olan Beşiktaş, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısından ise son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi

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Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel

FT Antalyaspor, daha önce anlaşmaya varıldığını duyurduğu Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi, Alassane Ndao için imza töreni düzenledi. Törende konuşan kulüp başkanı Aziz Çetin, “Öncelik hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak” dedi.

Antalyaspor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi ve Alassane Ndao için imza töreni gerçekleştirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törene, yeni transferlerin yanı sıra Başkan Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Birbirinden değerli ve kariyerli futbolcular ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Çetin, "Camia olarak beklentimiz büyük. Bize en iyisini vereceklerinden eminim. Ara transfer döneminde bu kadar hareketli çalışıp az maliyetlerle iyi oyuncuları bir araya getiren başka kulüp yoktur diye düşünüyorum. Uzun vadeli çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak”
Ligde sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve bunu ortadan kaldırmak için yönetim olarak var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Başkan Çetin, "Bulunduğumuz konumda olmamız bizleri psikolojik olarak etkiledi. Tabi bu durum takımı da etkilemiştir. Hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak” cümlelerine yer verdi.

“Stadın ismi değişebilir”
Sponsor ve projelerin devam ettiğini de belirten Aziz Çetin, “Projelerle ilgili gerileme yok. Feslikan ve Döşemealtı Hatipler Barajı'nda ekolojik kamp tesisleri yapacağız. Buradan önemli gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Corendon ile stat ismi anlaşmasını imzalama aşamasındayız. Stadın ismi Corendon Airlines Park olacak” şeklinde konuştu.

Luiz Adriano: “En iyi şekilde çalışacağım”
Törende konuşan yeni transferlerden Luiz Adriano ise Antalya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Takıma katkı sağlamak adına en iyi şekilde çalışacağını ifade eden Adriano, “Geldiğim andan itibaren kulübü analiz etme şansım oldu. Bana düşen ise bu saatten itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde bu kulübün armasını daha yükseklere taşıyabilmek adına performans göstermek" dedi.

Fernando Martins : “Doğru karar verdim”
Antalyaspor'un ligde çok rahat bir durumda olmadığını kaydeden Fernando Martins, "Antalyaspor'a tercih ederek doğru karar verdim. Antalyaspor'un başarısı olmak için çalışacağım” diye konuştu.

Ndao: “Gücümüzün sonuna kadar her maç savaşacağız”
Kulüpte aile ortamının bulunduğunu sözlerine ekleyen Ndao da, "Gücümüzün sonuna kadar her maç savaşacağız. Sezon sonunu hak ettiğimiz yerde bitiririz” değerlendirmesini yaptı.

Mehmedi: "Güveni boşa çıkarmayacağım"
Admir Mehmedi de Antalyaspor forması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ailenin bir parçası olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Mehmedi, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını ve sahada bunun için mücadele edeceğini vurguladı.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Beşiktaş Antalya

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