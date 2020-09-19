İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İstanbul'daki son iki maçı Antalyaspor kazandı



İki takım arasında İstanbul'da oynanan son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı. Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu.

Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, evindeki maçlarda rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup etmişti.



Beşiktaş, evinde açık ara üstün



Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 2 maçta yenilse de rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybetti ancak bu iki yenilgi de iç sahada geldi. Beşiktaş deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibine konuk olduğu daha önceki 22 lig karşılaşmasında tek galibiyet alabilmişti.

Antalyaspor, Fenerbahçe'den bu yana Beşiktaş'ı deplasmanda üst üste üç kez yenen ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de çıktığı son dokuz iç saha maçında da gol atan Beşiktaş, gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşmada Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'u konuk etmişti.

Açılış haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor, 2015/16'dan bu yana sezonun ilk iki maçından galip ayrılamıyor.

2020/21 Süper Lig sezonunun ilk haftasında Beşiktaş'tan daha fazla net gol pozisyonuna giren tek takım Galatasaray'dı. Adem Ljajic, Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a karşı forma giydiği üç maçta birer gole doğrudan katkı sağladı.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Fredy Ribeiro'nun doğrudan katkısı var. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig kariyerinde ilk kez beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Tamer Tuna, Antalyaspor'un başına geçtiğinden bu yana Süper Lig deplasmanlarında yenilgi almadı.

Beşiktaş Kulübü Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini koronavirüs testi yaptırmaya davet etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye konuştu.

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."

Antalyaspor'dan Kovid-19 test sonuçlarıyla ilgili açıklama: İnceleme yapılacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un, takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının tutarsız olmasıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir."

Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlaması planlanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi, önceki gün ve dün özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen Kovid-19 testlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne çağrılan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçları beklenmişti.

Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine dün gece İstanbul'a hareket edebilmişti.