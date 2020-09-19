Beşiktaş-Antalyaspor maçı direkten döndü! 15 pozitif olsaydı iptal edilecekti

Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşması gereken Antalyaspor’da Kovid-19 şoku yaşandı... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kırmızı beyazlı takımın futbolcu, teknik heyet ve diğer personelinin önceki gün ‘akredite olmayan’ bir hastanede Kovid-19 testi yaptırdığını öğrenince, kulüp yönetimiyle temasa geçip, “Sağlık Bakanlığı’nın tanıdığı ‘akredite edilmiş’ bir hastanede’ test yaptırmanız gerekiyor” uyarısında bulundu. Antalyaspor yönetimi de bunun üzerine Beşiktaş maçı için belirlenen kafileyi dün sabah başka bir hastanede tekrar teste soktu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapıldı

İki hastanenin test sonuçları arasında ciddi bir fark oluşunca, üçüncü kez test yapılması kararına varıldı. Kırmızı beyazlılar dün akşam Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde saat 19.30’da yeniden Kovid-19 testine girdi. Sonuçları açıklayan kulüp, “1 futbolcumuz ve 1 personelimizde koronavirüs bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca gün içinde ‘50 pozitif vaka’ haberleri yayılsa da bu yalanlandı.

Özel uçakla İstanbul'a

TFF’nin Kovid-19 süreci için yayınladığı talimatnamede, “Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir” ifadesi yer alıyor. Pozitif çıkan futbolcu sayısı 14’ün üzerinde olması durumunda bugün saat 19.00’da oynanması planlanan Beşiktaş maçının ertelenmesi gündeme gelecekti. Kulüp, “Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul’a hareket etti” açıklaması yaptı.