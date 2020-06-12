MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
GeriFutbol Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle