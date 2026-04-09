Beşiktaş, Antalyaspor ile yara sarma peşinde!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaybeden siyah beyazlılar Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig’de geçen hafta derbide Fenerbahçe’ye kaybeden Beşiktaş bugün taraftarı önünde karşılaşacağı Antalyaspor’u yenip moral bulmak istiyor. Tüpraş Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

KARTAL’DA 3 iSiM YOK

· BEŞİKTAŞ’ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi bugün sahada olamayacak. Fenerbahçe maçı ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak disipline gönderilen Vaclav Cerny bugün takımı yalnız bırakacak. Antalya’da ise sarı kart cezalısı Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor.

6 OYUNCU SINIRDA

· SİYAH beyazlılarda 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alırken Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan bugün sarı kart görürlerse haftaya deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

