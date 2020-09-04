Land Of Legends Cup mücadeleleri Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor, 3.’lük mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor 3.'lük maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go’dan ekranlara geliyor.

The Land Of Legends Cup’ta final karşılaşması ise 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Final maçında Fenerbahçe ile Sivasspor Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek.