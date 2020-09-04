Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer aldığı The Land Of Legends Cup’ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Katıldığı hazırlık turnuvasının ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile üçüncülük maçına çıkacak. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Land Of Legends Cup mücadeleleri Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor, 3.’lük mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş-Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor 3.'lük maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go’dan ekranlara geliyor.
The Land Of Legends Cup’ta final karşılaşması ise 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Final maçında Fenerbahçe ile Sivasspor Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek.
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