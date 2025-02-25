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Beşiktaş, Antalya'da tur için sahada!

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Türkiye Kupası
Beşiktaş, Antalyada tur için sahada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00

Kupada ikide iki yapan Beşiktaş, Antalyaspor sınavında. Gruptaki son maçına lider olarak çıkan siyah beyazlı ekibe üst tura çıkmak için 1 puan dahi yeterli olacak. Antalyaspor’a galibiyet şart.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 15.00’te başlayacak. Kupada 2’de 2 yapan siyah beyazlılar, D Grubu’nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş, Antalyada tur için sahada

Bu maçta Beşiktaş’a tur için 1 puan dahi yeterli olacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Emrecan, hazır olmayan Necip ve Paulista’nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Chamberlain, Ernest Muci ve Ciro İmmobile de Antalya’ya götürülmedi. Ev sahibi ekipte ise Erdal Rakip’in sakatlığı bulunuyor.

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TÜRKİYE KUPASI'NDA İKİ MAÇ DAHA VAR

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda saat 15.00’te 2 maç daha oynanacak: Sivasspor-Bodrum FK (Oğuzhan Çakır), Kırklarelispor-Kocaelispor (Ömer Faruk Turtay). Grupta Sivasspor’un şansı kalmadı. Bodrum galip gelmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın tur atlayacak. Diğer üç takımın şansı rakiplerine bağlı durumda.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Türkiye Kupası

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