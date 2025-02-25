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Beşiktaş Antalya deplasmanında. Kral Kupası’nda Yarı Final Heyecanı! İşte Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Beşiktaş Maç Sonucu 2

Günün Şampiyon Oran bültenindeki öne çıkan ve canlı sohbet etkinliği bulunan maçlardan Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %36’sı konuk ekibin galibiyetine yöneliyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tahmini

Emre Belözoğlu yönetiminde daha zor yenilen bir takım haline büründü Antalyaspor. Ligde son hafta Kasımpaşa önünde aldıkları galibiyet de çok değerliydi. Fakat kupa onlar için ikinci planda gibi. Bodrum yenilgisiyle ilk 2 şanslarını zora soktular. Beşiktaş'ta ise net şekilde Solskjaer etkisini hissetmeye başladık. Antalya deplasmanında biraz daha rotasyonlu 11 sahaya sürebilir Norveçli teknik adam. Sakatlıkları bulunan Necip ve Paulista'nın yanı sıra Chamberlain, Muçi, Immobile ve Zaynutdinov da kafilede yer almadı. Her şeye rağmen konuk ekibin kazanacağını düşünüyorum.

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Crystal Palace – Aston Villa Maç Sonucu 2

Günün bir diğer öne çıkan Şampiyon Oranlı maçı Crystal Palace – Aston Villa karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %10’u konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tahmini

Deplasmanda oldukça zorlanan bir Aston Villa var son dönemde. Palace da Fulham’ı yendi hafta sonu. Evinde kazanıyor son dönemde. Mateta formda. Konuk ekibin savunmasındaki sıkıntılar devam ediyor ancak yeni transferler Rashford ve Asensio skora katkı yapıyor. İki ekibin de gol bulacağını düşünüyorum Selhurst Park’ta.

Barcelona – Atletico Madrid Maç Sonucu 1

Günün en çok oynanan maçlarından olan ve canlı sohbet & canlı izle seçeneği bulunan Şampiyon Oranlı Barcelona – Atletico Madrid karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %25’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Tahmini

Çift maç üzerinden oynanacak İspanya Kral Kupası yarı final mücadelesinde dev bir maça şahit olacağız. Çıkışını sürdüren Barcelona, ligde liderliği almayı başarmıştı. Bir dönem tökezleseler de krizi atlattıklarını söyleyebilirim. Atletico Madrid de zaman zaman sürpriz beraberlikler alsa da kolay kolay kaybetmiyor. Bu sezon büyük takım olduklarını daha net bir şekilde gösteriyorlar. Ligde yükselişe geçen Valencia’yı rahat mağlup ettiler. Bu sezon bu sahada oynanan lig maçında da rakiplerini 2-1 yenmişlerdi. Çift maçlı eleme olduğu için Atletico’nun kontrollü oynayacağını bunun da oyunun temposuna yansıyacağını düşünüyorum. Barcelona topa biraz daha fazla sahip olacaktır ancak yine de çekişmeli bir mücadele bekliyorum. 4 gol çıkmayacağını düşünüyorum.

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