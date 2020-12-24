Beşiktaş, Ankara'ya 5 eksikle gitti! Ankaragücü karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ANKARAGÜCÜ

- Fuat Çapa sonrası yola Mustafa Dalcı ile devam eden Ankaragücü, son 3 maçtan 7 puan çıkartıp ligin son sırasından averajla da olsa kurtuldu.

- Kadro dışı bırakılan Alper Potuk henüz affedilmedi, Michal Pazdan ve Assane Diousse sakat. Resmi olarak açıklanmasa da Idriz Voca'nın da koronavirüs karantinasında olduğunu belirtebiliriz.

- Özellikle son 2 maçta Emre Güral'ın hücum merkezindeki fizik gücünden, top saklamasından faydalanıyorlar; kanatlardan Saba Lobjanidze ve Endri Cekici ile gol arıyorlar.

- Sol bekte görmeye alıştığımız Tiago Pinto orta alana geçti, sol bek ise Atila Turan'a emanet.

BEŞİKTAŞ

- Son 5 lig maçından 12 puan çıkartan Beşiktaş ise Ankara'ya 5 eksikle gitti.

- TD Sergen Yalçın'ın kararıyla kadroya alınmayan Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya'nın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile koronavirüs karantinasındaki Utku Yuvakuran deplasman kafilesinde yer almadı.

- Sarı kart cezası sona eren Valentin Rosier yeniden forma giyebilecek, Necip Uysal'ın yerine sağ beke geri dönmesi bekleniyor.

- 8 lig maçında 4 asistle oynayan Rachid Ghezzal, 10 lig maçında 8 gol atan Vincent Aboubakar takımda gole yatkın kimlikleriyle öne çıkan isimler.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Mustafa Dalcı ile Ankaragücü 5 lig maçına çıktı, bu 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Bundan önceki 2 sezonda oynadıkları 4 maçta Ankaragücü galibiyeti yok! (3 Beşiktaş galibiyeti - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%53'lük kesim son haftalarda toparlanan Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı ekibin deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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