Beşiktaş-Ankaragücü maçında kaçan penaltı sonrası ortaya çıktı! Anlaşmazlık ve tepki...

Beşiktaş ile Ankaragücü'nün kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında siyah-beyazlıların kaçırdığı penaltı ve yaşananlar dikkat çekti.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına Kevin N'Koudou geçti.

N'Koudou'nun 5. dakikada kullandığı penaltıda Ankaragücü kalecisi Korcan gole izin vermedi.

LARIN İLE ANLAŞMAZLIK

Kaçan penaltının ardından atış öncesinde yaşananlar ekranlara geldi. Penaltıyı Cyle Larin'in kullanmak istediği ancak N'Koudou'nun topu bırakmadığı ortaya çıktı.

Kevin N'Koudou'nun kaçırdığı penaltı sonrasında siyah-beyazlılar da sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Topun başına Ghezzal'ın geçmesi gerektiği savunulurken Beşiktaş'ta penaltıcının yanlış belirlendiği yönünde Sergen Yalçın'a da eleştiriler yapıldı.









SON 3 PENALTININ 2'Sİ KAÇTI

Beşiktaş, Süper Lig’de kazandığı son 3 penaltıdan 2’sini değerlendiremedi. Siyah beyazlılarda Kayseri maçında Mensah, Ankaragücü karşısında da Nkoudou penaltı kaçıran futbolcular olurken, tek golü de yine Kayseri maçında Nkoudou kaydetmişti

17 MAÇ SONRA İLK...

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk kez penaltı kazanırken N'Koudou, Korcan'ı geçemedi.

5 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.

Son olarak 29. haftadaki Gaziantep maçına ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz

Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yedek soyunmasına rağmen forma giymedi.

LARIN YİNE FORVETTE

Beşiktaş'ta forvet oyuncularının yokluğunda siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Cyle Larin, yine siyah-beyazlı ekibin gol ayağı olarak görev aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlıklı olarak sol kanatta hücum oynattığı Larin, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar sonrasında takımda forvet bölgesinde oynayan tek oyuncu olarak kaldı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamadığı Kasımpaşa maçında yine forvette görev yapan Larin, ileri uçta etkili bir oyun ortaya koyamamış ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.

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