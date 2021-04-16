Beşiktaş - Ankaragücü maçında Ante Kulusic'ten kendi kalesine 2 gol

Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü ağırladığı maçta konuk ekipte Hırvat savunmacı Ante Kulusic, art arda şanssızlıklar yaşadı.

Mücadelenin ilk yarısında Rachid Ghezzal'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, takımının 1-0 geriye düşmesine neden oldu.

İkinci yarıda bu kez Rosier'in sağ kanattan açtığı ortaya yine ters bir kafa vuruşu yapan 34 yaşındaki savunmacı, takımını Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşürdü.

2017'DEN BU YANDA BİR İLK

İki kez kendi ağlarını sarsarak büyük üzüntü yaşayan Ante Kulusic, Kasım 2017'den (Trabzonspor formasıyla Joao Pereira vs Osmanlıspor) bu yana bir Süper Lig maçında kendi kalesine iki gol atan ilk oyuncu oldu.

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