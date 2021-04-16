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GeriFutbol Beşiktaş - Ankaragücü maçında Ante Kulusic'ten kendi kalesine 2 gol
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Beşiktaş - Ankaragücü maçında Ante Kulusic'ten kendi kalesine 2 gol

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Beşiktaş - Ankaragücü maçında Ante Kulusic'ten kendi kalesine 2 gol

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta Ante Kulusic, iki kez kendi ağlarını sarsarak takımının 2-0 geriye düşmesine neden oldu.

Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü ağırladığı maçta konuk ekipte Hırvat savunmacı Ante Kulusic, art arda şanssızlıklar yaşadı.

Beşiktaş 2-2 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)
Beşiktaş 2-2 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

Mücadelenin ilk yarısında Rachid Ghezzal'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, takımının 1-0 geriye düşmesine neden oldu.

İkinci yarıda bu kez Rosier'in sağ kanattan açtığı ortaya yine ters bir kafa vuruşu yapan 34 yaşındaki savunmacı, takımını Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşürdü.

2017'DEN BU YANDA BİR İLK

İki kez kendi ağlarını sarsarak büyük üzüntü yaşayan Ante Kulusic, Kasım 2017'den (Trabzonspor formasıyla Joao Pereira vs Osmanlıspor) bu yana bir Süper Lig maçında kendi kalesine iki gol atan ilk oyuncu oldu.

Beşiktaş - Ankaragücü maçında Ante Kulusicten kendi kalesine 2 gol

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