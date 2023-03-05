Canlı anlatım: Beşiktaş Ankaragücü maçı

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Spor Toto Süper Lig 24.hafta maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 2-1 ANKARAGÜCÜ

GOL: 40' Salih Uçan, 53' Sowe, 55' Aboubakar

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Pedrinho, Emre Kılınç, Zahid, Beridze, Ali Sowe

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Salih’in pasında sol kanatta topla buluşan Redmond’un sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

9. dakikada Onur Bulut’un sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Cenk’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.

22. dakikada ceza sahası dışından Masuaku’nun kullandığı serbest vuruşta MKE Ankaragücü savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı önünde buluşan Redmond’un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan’dan dönen topu takip eden Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

45+1. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Redmond'un yerden ortasında Cenk'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada sol taraftan Gedson'un yerden içeri çevirdiği topa Cenk Tosun'un bekletemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.

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DELE ALLI, NKOUDOU VE UMUT MERAŞ KADRODA YOK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli, NKoudou ve Umut Meraş'ı Ankaragücü maçının kadrosuna almadı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise şu isimler bulunuyor: Ersin, Rosier, Necip, Berkay, Welinton, Saiss, Semih, Muleka, Maxim, Tayfur

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ve Ankaragücü arasında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Beşiktaş’ın Ankaragücü’nü ağırladığı karşılaşma beIN SPORTS 1'den ve TOD dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

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BEŞİKTAŞ’TA GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son üç lig maçında galibiyet alamadı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar Ankaragücü karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.

Beşiktaş’ta ara transferde takıma katılan Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim (kiralık) ilk 11'de olması bekleniyor. Şenol Güneş'in Onur Bulut'u sol bekte şans vermesi öngörülüyor.

Ankaragücü mücadelesinde BEŞİKTAŞ’ta Colley, Tayyip Talha Sanuç'la stoper ikilisini oluşturacak. Amir ve Maxim, orta alanda Gedson Fernandes'e eşlik edecek. Beşiktaş hücum merkezinde Aboubakar yer alırken Bir kanatta Nathan Redmond, diğerinde Cenk Tosun olacak.