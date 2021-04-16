Beşiktaş Ankaragücü maçı, Süper Lig'in 35'inci Hafta mücadelesinde iki takımın 3 puan mücadelesine tanık edecek. Aralarındaki son 10 karşılaşmada Ankaragücü karşısında 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, 7 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Peki, kritik bir öneme sahip olan Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 35'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 3 puan arayacak. 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Josef, Dorukhan, Oğuzhan, N’Koudou, Larin

Ankaragücü: Korcan, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Voca, Alper, Paintsil, Geraldo, Emre Güral

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 104. lig mücadelesine çıkacak.



İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.



Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.



Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.



BEŞİKTAŞ SON 25 MAÇIN 20'SİNİ KAZANDI



Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 25 maçın 20'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.



Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.



Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAKİ SON 12 MAÇI KAZANDI



Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.



Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.



MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2'lik galibiyetle aldı. Başkent temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi İstanbul'da son olarak 2001-2002'de 2-1 yenmeyi başardı.



Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.



Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

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