Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gökhan Gönül sürprizi...

Beşiktaş Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 40 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş, küme hattında yer alan Ankaragücü ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Beşiktaş Ankaragücü maçı öncesi bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş forması giyen Douglas, 5 Mart 2020 tarihinde antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.

Siyah beyazlı ekip, sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edilen Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Douglas Santos'un sakatlığına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

GÖKHAN GÖNÜL KADRODA

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gkhan Gönül'ün bu maçın kadrosunda olacağı öğrenildi.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MERT: "BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, her maça final maçı gibi baktıklarını belirterek, "Bizim bu saatten sonra galip gelmekten başka çaremiz yok. Bütün maçlara 3 puan parolasıyla gidiyoruz." dedi.



Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın yarın Beşiktaş ile İstanbul'da yapacağı maç için "Beşiktaş'ın bulunduğu puan sıralaması çok aldatmamalı, sonuçta Beşiktaş takımı, kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş, Sergen Yalçın hocanın gelmesiyle de bir hava yakaladı. Bizim için farketmiyor, biz Beşiktaş'ı da orada yenmek zorundayız ya da en azından 1 puan almak zorundayız." diye konuştu.



Süper Lig'de sezon sonuna 10 hafta kaldığını belirtilmesi üzerine Mert, "BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından önce futbolcularıma söyledim. Bundan sonraki bütün maçlarda içeri dışarı farketmeden biz galip gelmek zorundayız ya da en azından puan almak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Hes Kablo Kayserispor'un puanını 19'a yükselttiğini vurgulayan Fatih Mert, "Biz 20 puan, Kasımpaşa 20 puan. 24 puana kadar olan takımlar, çoğu spor yorumcuları 27 puana kadar olan takımların da riskli olduklarını söylüyor. Bizim bu saatten sonra galip gelmekten başka çaremiz yok. Baraj bu sene belli değil 32-33 puan bile olabilir deniliyor, bizim riske edecek durumumuz da yok. Bütün maçlara 3 puan parolasıyla gidiyoruz." şekinde görüş belirtti.



"BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE OLUP TAKIMIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"



Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından taraftarların, teknik direktörün istifasına yönelik yaptıkları tezahüratlara ilişkin soruya da Başkan Fatih Mert, şöyle yanıt verdi:



"Süper Lig'in bitmesine 10 hafta var. Beraberce hareket etmek zorundayız. Mustafa hocanın eleştirilen tarafları olabilir. Biz de kendisiyle konuşuyoruz ama hocanın burada 5 maçlık periyodu var; 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Bu şartlarda hoca değiştirmek takıma ne gibi bir fayda sağlar, artı bir de futbolcularımız hocadan memnun biz de seyrediyoruz, bakıyoruz. Orada taraftarlar bir de isim söylüyor. Tamam taraftarların talebi önemlidir; ama bu dakikadan itibaren bizim birlik, beraberlik içinde olup takımımıza sahip çıkmamız lazım. Hocamıza sahip çıkmamız lazım. İnşallah kötü sonuçlar almayız. Zaten MKE Ankaragücü'nün bu sene 4. hocası yani biraz sabretmemiz lazım. Kötü oynamıyoruz, Sivasspor maçında da kötü oynamadık."



Fatih Mert, Gençlerbirliği maçında oynanan oyundan memnun kalmadıklarını, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'a eleştirilerini söylediğini aktardı.



Ara transfer döneminde gelen futbolcuların Fenerbahçe maçındaki performansından taraftarların memnun kaldığını ancak son maçlarda ise eleştiri aldıklarının hatırlatılması üzerine ise Mert, "Bu futbolcular herkesin dikkatini çekiyor, soruyorlar, doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcular İstanbul takımlarıyla, şampiyonluğa oynayan takımlarla oynadıkları zaman biraz daha fazla motive oluyorlar maalesef." yorumunda bulundu.



Fatih Mert, futbolcuların her maça aynı konsantrasyon ile çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerbirliği bizim rakibimizdi, bu maçta Fenerbahçe maçından daha fazla motive olmaları lazımdı, maçtan önce bunu anlattık ama olmadı. Transferlerin kalitesinden yana bir endişem yok, iyi futbolcular olduklarını düşünüyorum. Bu haftadan itibaren inşallah onlar da kendilerini gösterirler bunu da ispat ederler." şeklinde konuştu.



Gençlerbirliği maçını taraftarlarla izlediği ve sosyal medyada "Bugünü bir yere not ettik" paylaşımı yaptığının hatırlatılması üzerine Mert, "Onu günü geldiği zaman söyleyeceğim, şimdi değil. Şimdi kritik bir 10 hafta var, takımın, camianın motivasyonunu bozmak istemiyorum. Biz de ev sahibi olarak Gençlerbirliği ile maç yaptığımızda onlar bize nasıl ev sahipliği yaptıysa biz de aynısını onlara yapacağız." diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI AKÇAY: UMUTLARIMIZ TÜKENDİĞİNDE BİZ ZATEN TÜKENİRİZ

Süper Lig'de küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Asla teslim olmuyoruz. Umutlarımız tükendiğinde biz zaten tükeniriz." dedi.



Akçay, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa oynayan takımların devreye girmesiyle zorluk derecesini yükselten maçlara başladıklarını belirterek, "Onlardan birini de bu hafta oynayacağız. Oyuncuların gerçeklerle yüzleşmesi konusunda özellikle çaba gösteriyoruz. Her takımın kendi gerçeği var, rakiplerin de değerlendirmeleri var. Onları da gerçekçi yapıyoruz. Umutlarımız ve beklentilerimizi bu bilgiler üzerine şekillendiriyoruz ama futbolun cazip tarafı, maç başlamadan hiçbir takımın galip gelmemesi. Maçın sonucu ancak oynandıktan sonra belli oluyor." diye konuştu.



"Şu an psikolojimiz çok iyi." diyen Akçay, "Çünkü geldiğimiz nokta en dipteydi. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp, takımı çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Çok amiyane bir tabir kullanalım, ölmüş eşek kurttan korkmaz. Dolayısıyla biz elimizden gelenin en iyisini yaparak, yolumuzu çizip devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, Beşiktaş maçına ilişkin ise şunları söyledi:



"Beşiktaş'ın oyun şekli, artıları ve eksileri üzerinde tabii ki ister istemez bir hazırlık yapıyorsunuz. Biz de o hazırlıklarımızı yaptık. Maçın önemli ve büyük takıma karşı oynanmış olmasının da getirdiği, oyuncuda üreteceği yüksek direnç ve psikolojiden de faydalanmak istiyoruz. Onu da sahaya yansıtarak iyi bir saha duruşuyla yapabileceğimizin en iyisini yapıp, alabilecek olduğumuz puanları ya da puanı almak gibi düşüncemiz var. Asla teslim olmuyoruz. Umutlarımız tükendiğinde biz zaten tükeniriz. Dolayısıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."



Akçay, rakiplerinin aldıkları sonuçların da kendi lehlerine geliştiğine işaret ederek, "Ama yine de tabii mağlubiyetler insanın psikolojisini biraz olumsuz etkileyebiliyor. Oyuncularımızdan bu psikolojiyi uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetimin de bu yönde çok büyük çabası var. Birlikte yemek yiyeceğiz, o da işimizi kolaylaştıran çabalar. Ekonomik olarak oyuncularımızın bir sorunu olmaması yönünde çok büyük gayret var. Kafalarının rahat olması bizim açımızdan da çok iyi." şeklinde konuştu.



Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili soru üzerine Akçay, şunları kaydetti:



"Taraftar her zaman tepkilidir. Kendi takımını sevdiği için ona sahip çıkmak, onunla aidiyet duygusunu geliştirmek ister. Bu, onların hakkıdır ama o gün orada bizimle ilgili olumsuz düşünceleri yansıtanların farklı hesapları olduğuyla ilgili bazı şeyler söylendi. Onu da kendileri bilir. Bu camia 100 yıllık bir camia. Eğer hala belli bir olgunluğu, stratejiyi, alçak gönüllüğü yakalayamamışlarsa onların, o kişilerin sorunu."



Akçay, "Zor fikstürün de bize getirdiği baskıyı yaşıyoruz. Bu işin üstesinden kalkabileceğimiz kadar kalkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.