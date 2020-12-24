Beşiktaş, Ankara'da seri peşinde!

Spor Arena / İsmail ER - Bu sezon çıktığı 6 deplasman maçının 3’ünü kazanıp 3’ünü kaybeden siyah beyazlılar 19 golün 15’ini kalesinde gördüğü dış sahadaki seriyi de sonlandırmakta kararlı. Siyah beyazlıllarda sarı kart cezası sona eren Rosier bugün sahadaki yerini alabilecek. Sakat Gökhan Töre, Ljajic ve Erdoğan Kaya ile birlikte kaleci Utku Yuvakuran ve Ajdin Hasic, Ankara’ya götürülmedi.

BUGÜN 3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig’de bugün Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesi dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Program şöyle: 16.00 Demir Grup Sivas-Gençlerbirliği, 16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, 19.00 Ç.Rize-Fraport TAV Antalya.