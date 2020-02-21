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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Andona Jacob'u beğenmedi!

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Beşiktaş, Andona Jacob'u beğenmedi!
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Beşiktaş, deneme için Türkiye'ye getirdiği ve Siyah-Beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

Genç yetenek arayan Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi.

Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti. (Ajansspor)

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Beşiktaş, Andona Jacobu beğenmedi


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