Beşiktaş, Andona Jacob'u beğenmedi!

Genç yetenek arayan Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi.

Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti. (Ajansspor)

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