Beşiktaş, Anderson Talisca için nabız yokluyor!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Anderson Talisca konusunda ‘Şartlar uygun olursa neden olmasın’ şeklindeki açıklamalarının ardından yönetime harekete geçti.

Siyah beyazlı kulübün scout ekibi Talisca’nın menajeri ile temasa geçerek fikir alış verişinde bulunacak. Güneş’in isteklerinin yerine getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden yöneticiler tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle hassas bir çalışma yaptıklarını vurguladılar.

1.5 yıldır S.Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Sambacı bu sezon 6 maça çıkarken 6 gol attı. Talisca, Al Nassr’da toplamda ise 39 karşılaşmada 27 gol, 4 asistle 31 gole katkı verdi.