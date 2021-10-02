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Beşiktaş Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şifreli mi? İşte yayın bilgileri

#ING Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş#Anadolu Efes
Beşiktaş Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak Şifreli mi İşte yayın bilgileri

Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 94-93 mağlup etmiş, Beşiktaş Icrypex ise Bahçeşehir Koleji’ne 86-77 yenilmişti. ING Basketbol Süper Ligi’nde birinci haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve averaj ile altıncı, Beşiktaş Icrypex ise bir mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. Şimdi gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Beşiktaş Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex maçı ile birlikte Türkiye’deki 1587. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1451, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 23, Türkiye Kupası’nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 1452. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1451 karşılaşmada 1132 galibiyet, 316 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (galibiyet yüzdesi: % 78,02)

Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex ile bugüne kadar oynadığı 128 karşılaşmada 92 galibiyet ve 36 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 119 karşılaşmanın 85’inde Anadolu Efes galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, biri Beşiktaş Icrypex lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Beşiktaş Icrypex oldu.

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRELİ Mİ?

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Anadolu Efes Beşiktaş maçı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele 15:30’da başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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#ING Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş#Anadolu Efes