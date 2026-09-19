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Beşiktaş, Amed SF maçının kamp kadrosunu açıkladı! 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Amed SF
Beşiktaş, Amed SF maçının kamp kadrosunu açıkladı 4 isim Diyarbakıra götürülmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 15:29

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Amed SF ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek olan Siyah-beyazlılar, kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan kadroda yer almadı.

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Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Amed SF

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