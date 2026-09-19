Beşiktaş, Amed SF maçının kamp kadrosunu açıkladı! 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek olan Siyah-beyazlılar, kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.