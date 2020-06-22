Beşiktaş, Alvaro Moreno'dan vazgeçti | Transfer Haberleri

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleyi genç eldiven Ersin Destanoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda tecrübeli bir kaleci arayan Siyah-Beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero gelmişti.

Kolombiya basını, Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferinden vazgeçtiğini yazdı. Menajer Ayhan Yeşilbaş, daha önce yaptığı açıklamada Montero'nun Beşiktaş formasını giyme olasılığının yüzde 70 olduğunu belirtmişti.

Kolombiya Milli Takımı'na da çağrılan Montero'nun diğer takımlardan gelecek teklifleri beklemeye başladığı vurgulandı.

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