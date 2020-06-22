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GeriFutbol Beşiktaş, Alvaro Moreno'dan vazgeçti | Transfer Haberleri
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Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Alvaro Moreno'dan vazgeçti | Transfer Haberleri

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Beşiktaş, Alvaro Moreno'dan vazgeçti | Transfer Haberleri
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Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra tecrübeli bir kaleci arayan Beşiktaş, Kolombiyalı eldiven Alvaro Montero'nun transferinden vazgeçti.

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleyi genç eldiven Ersin Destanoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda tecrübeli bir kaleci arayan Siyah-Beyazlıların gündemine Kolombiyalı kaleci Alvaro Montero gelmişti.

Kolombiya basını, Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen 25 yaşındaki Montero'nun transferinden vazgeçtiğini yazdı. Menajer Ayhan Yeşilbaş, daha önce yaptığı açıklamada Montero'nun Beşiktaş formasını giyme olasılığının yüzde 70 olduğunu belirtmişti.

Kolombiya Milli Takımı'na da çağrılan Montero'nun diğer takımlardan gelecek teklifleri beklemeye başladığı vurgulandı.

Beşiktaş, Alvaro Morenodan vazgeçti | Transfer Haberleri

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